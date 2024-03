Centenas de burlas com esquema nas redes sociais

Mulheres perderam milhares de euros. Anúncios surgem sobretudo no Instagram e no TikTok.

Duas mulheres relataram ao CM como foram vítimas de burla através das redes sociais e perderam milhares de euros. O esquema fraudulento, que promete salários altos com poucas horas de trabalho, está a lesar centenas de pessoas.









Em apenas 5 dias, de 6 a 10 de março, uma delas perdeu 6500 euros e a outra 3500 euros. Os anúncios de recrutamento para ganhar muito dinheiro em pouco tempo surgem sobretudo no Instagram e no TikTok.

“O que me explicaram foi que tinha que entrar num grupo de música do YouTube, fazia visualizações de vários famosos, gostava e enviava os prints com a tarefa”, revela uma delas. A outra confirma.





Depois de atraídas com o valor ganho na primeira fase, as vítimas foram seduzidas a investir dinheiro para lucrarem com juros altos. Depois de perceberem que foram enganadas, as mulheres fizeram queixa na GNR de Alcabideche.