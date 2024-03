Meteorito visto nos céus do Alentejo

Fenómeno causou algumas explosões e clarões.

Foi na noite de sexta para sábado que fenómeno foi avistado nos céus do Alentejo. Um meteorito terá entrado na atmosfera terrestre a uma velocidade estimada de 60 mil quilómetros por hora e com uma luminosidade superior à da lua pelo que foi bastante visívelDurante o percurso da queda o meteorito foi-se desintegrando, causando algumas explosões e clarões nos céus do Alentejo.O fenómeno foi acompanhado pelo projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC), que até registou o meteorito na zona de Foros de Vale Figueira, no distrito de Évora, a 91 quilómetros de altitude.Numa primeira impressão do evento estima-se que a rocha não foi destruída por completo no percurso descendente e que é possível que parte terá caído no solo.