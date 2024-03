Cidade moçambicana da Matola com 38 bairros alagados pela tempestade "Filipo"

Chuvas torrenciais já afetaram 1.600 famílias.

Trinta e oito dos 42 bairros de Matola, a mais populosa cidade moçambicana, ainda estão alagados devido aos efeitos da tempestade tropical severa "Filipo", que atingiu o país nos últimos dias, disse este domingo o presidente do município.

"De 42 bairros no total, continuamos com 38 muito afetados, isto é 88% dos bairros", reconheceu Júlio Parruque, durante a visita aos trabalhos de escoamento de águas, desobstrução de vias e limpeza de valas que estão a decorrer no município, com mais de um milhão de habitantes.

As chuvas torrenciais e o vento forte que se fizeram sentir nas cidades vizinhas de Maputo e Matola na madruga de quarta-feira afetaram 1.600 famílias e foi criado um centro de acolhimento provisório.