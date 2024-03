UE assina acordo de parceria com Egito no valor de 7400 milhões de euros

Estão incluídos empréstimos, investimentos e ajudas a programas ligados às migrações.

A União Europeia (UE) vai este domingo assinar, no Cairo, um acordo de parceria com o Egito no valor de 7.400 milhões de euros, entre empréstimos, investimentos e ajudas a programas ligados às migrações, adiantou uma fonte de Bruxelas.

O acordo vai ser assinado ao final do dia, no Cairo, entre o Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Segundo um alto funcionário da Comissão Europeia, citado pela Agência France Presse (AFP), a parceria inclui "5.000 milhões de euros em empréstimos, 1.000 milhões dos quais pagos antes do final de 2024", 1.800 milhões de euros em investimentos, 400 milhões de euros em ajudas para projetos bilaterais e 200 milhões de euros para programas que lidam com questões relativas às migrações.