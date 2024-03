Benfica apura-se para meias-finais da Taça Europeia feminina de andebol

Viktoriya Borschenko e Alexandra Lutunu, com sete golos cada, foram as melhores marcadoras da formação portuguesa.

O Benfica garantiu este domingo presença nas meias-finais da Taça Europeia feminina de andebol, ao vencer na casa das turcas do Armada Praxis Yalikavaspor por 30-23, na segunda mão dos 'quartos' da competição.

Em Mugla, na Turquia, a formação portuguesa, que tinha vencido na primeira mão por 33-29, chegou ao intervalo com uma vantagem de um golo (12-11).

Viktoriya Borschenko e Alexandra Lutunu, com sete golos cada, foram as melhores marcadoras da formação portuguesa, orientada por João Florêncio.

Nas meias-finais da terceira maior competição europeia de clubes, que estão agendadas para 20, 21, 27 e 29 de abril, o Benfica defrontará o vencedor do embate entre as eslovacas do MSK Iuventa Michalovce e as neerlandesas do Cabooter Handball Venlo.