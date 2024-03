Paulo Raimundo diz que com o PCP "não há mínima tolerância ao projeto da direita"

Secretário-geral do PCP falou durante um comício realizado este domingo em Setúbal.

O secretário-geral do PCP defendeu este domingo que com o seu partido "não há a mínima tolerância ao projeto da direita", reafirmando a intenção de avançar com uma moção de rejeição caso a Aliança Democrática (AD) forme Governo.

"Por vontade do Partido Comunista Português (PCP), o projeto da direita não será implementado no país. Connosco, a direita só terá combate, combate e um firme combate", disse Paulo Raimundo, durante um comício realizado este domingo na Baixa da Banheira, no concelho da Moita, distrito de Setúbal.

Perante um ginásio repleto de militantes, o líder comunista reiterou que, caso Luís Montenegro, enquanto líder do maior partido da AD (coligação formada por PSD, CDS-PP e PPM), seja indigitado como primeiro-ministro, apresentará no primeiro minuto uma moção de rejeição a esse mesmo Governo.

"Não é preciso esperar pela entrada em funções desse Governo para sabermos quais os objetivos, qual o plano e qual o projeto desse mesmo Governo. Não peçam ao PCP para alimentar ilusões. Todos nós sabemos o que aí vem. Sabemos bem para quem sobra sempre o projeto da direita", disse.