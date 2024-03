Viúva de Navalny admite que escreveu o nome do marido no boletim de voto das eleições

Yulia Navalnaya votou este domingo na embaixada russa em Berlim.

A viúva de Navalny revelou, este domingo, ter escrito o nome do marido no boletim de voto para as eleições da Rússia, avança a Reuters."Provavelmente estão a questionar-se sobre o que escrevi nos boletins de voto. É claro que escrevi o nome de Navalny", disse Yulia.Yulia Navalnaya deslocou-se às urnas da embaixada russa em Berlim e, em declarações, começou por agradecer o apoio dos que se juntaram ao movimento "Meio dia contra Putin". Segundo a própria, enquanto aguardava na fila, várias pessoas gritaram pelo apelido de Alexei Navalny.