Recluso em coma após incendiar cela da prisão de Paços de Ferreira

Um recluso da prisão de Paços de Ferreira está em coma induzido no Hospital de Penafiel, com lesões nas vias respiratórias, depois de ter pegado fogo à cela.





O preso, sabe o, tem cerca de 30 anos e cumpre pena por tráfico. Estava na secção de segurança por cumplicidade no esfaqueamento de outro preso.

A meio da tarde de sábado incendiou a cela, numa zona onde estavam 22 outros presos e dois guardas. Foram estes a retirá-lo da cela, com queimaduras e fumo inalado. Foi para o Hospital de São João, no Porto, e depois transferido para o Hospital de Penafiel.Estava no domingo em coma induzido. Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou aoque “o recluso pegou fogo ao colchão da cela, e o incêndio foi imediatamente detetado e extinto com meios próprios”.