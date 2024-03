Jovem de 23 anos foi apanhado numa fiscalização rodoviária.

Um português de 23 anos foi preso pela Guardia Civil de Ourense, Espanha, na posse de 102 gramas de haxixe.A detenção foi anunciada no domingo, mas feita no sábado.O cidadão português foi apanhado numa fiscalização rodoviária, com a droga escondida no painel da viatura.