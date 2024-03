Decorrem operações de busca na zona.

Um casal francês, que passava férias na Madeira, está desaparecido desde sábado no Sítio do Calhau, em São Vicente. A filha deu o alerta às autoridades depois de ter optado por ficar no alojamento, enquanto os pais saíram para dar um passeio.



Ao que o CM apurou, o casal foi visto pela última vez na Avenida Marcos Marques Rosa, no Sítio do Calhau, quando caminhava em direção ao Porto Moniz.