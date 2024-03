Coreia do Norte dispara vários mísseis balísticos durante visita de Blinken a capital sul-coreana

"Estamos prontos para intervir", acrescentou o chefe do Estado-Maior Conjunto do exército sul-coreano.

A Coreia do Norte lançou, esta segunda-feira, vários mísseis balísticos de curto alcance, anunciou o exército de Seul, onde se encontra de visita o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

O exército sul-coreano afirmou ter "detetado por volta das 7h44 (22h44 de domingo em Lisboa) o lançamento do que parecem ser vários mísseis balísticos de curto alcance", que percorreram cerca de 300 quilómetros antes de se despenharem no mar do Leste, também conhecido como mar do Japão.

"Estamos a partilhar informações relevantes com os Estados Unidos e o Japão e estamos prontos para intervir", acrescentou o chefe do Estado-Maior Conjunto.