Pai mata filhas de 2 e 4 anos em Espanha

Suspeito tinha historial de violência doméstica e uma ordem de restrição contra a ex-companheira.

Um homem matou as duas filhas, de dois e quatro anos, e colocou termo à vida em Alboloduy, Espanha. As primeiras diligências sugerem que o suspeito pode ter envenenado as meninas, avança o El Confidencial. O alerta foi dado por volta das 22h30 (21h30 em Portugal Continental) deste domingo.A mãe das meninas alertou as autoridades de que o ex-companheiro e as filhas tinham ingerido uma substância venenosa.Quando os meios de socorro chegaram ao local, encontraram os três corpos e já nada puderam fazer para salvar as vítimas. Os óbitos foram declarados no local.Segundo a polícia local, o homem tinha um historial de violência doméstica e uma ordem de restrição contra a ex-namorada. A Guardia Civil foi muitas vezes acionada por alegados episódios de agressão.Os cadáveres foram encontrados numa quinta para onde o pai tinha ido morar aquando da separação.