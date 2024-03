Governo moçambicano aponta menos de 100 mortos em ataques em 2023

Entre 2019 e 2022, foram registadas 250 vítimas.

O Governo moçambicano reconhece que as mortes provocadas por atentados terroristas em Cabo Delgado baixaram em 2023 para menos de uma centena, depois de mais de 250 vítimas por ano entre 2019 e 2022.

No Relatório da Avaliação Nacional dos Riscos de Financiamento do Terrorismo, a que a Lusa teve esta segunda-feira acesso, o Governo moçambicano refere que a "taxa de atos terroristas em análise anual comparativa foi 'média' para os anos de 2017 e 2018, 'alta' em 2019, 'muito alta' nos anos 2020 e 2021, 'alta' em 2022 e 'media' em 2023".

"No mesmo período a taxa de mortalidade, resultante de ataques indiscriminados à população em 2017 e 2018, foi 'média', entre 2019 a 2022 'muito alta', estando acima de 250 mortos por ano. Atualmente a tendência é decrescente tendo baixado para menos de 100 mortos em 2023, classificando-se como 'média'", lê-se no documento, com dados até 2023.