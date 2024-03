Juízes impedem demissão de polícia que furtou dois sumos de laranja da messe da PSP de Santarém

Agente da PSP forçou entrada nas instalações da messe e furtou duas garrafas de sumo de laranja que custavam 1,11 euros.

O Tribunal Central Administrativo do Sul manteve a decisão de suspender a demissão de um polícia que tinha furtado dois sumos de laranja, que custavam pouco mais de um euro, das instalações da messe do Comando Distrital da PSP de Santarém. Segundo o acórdão a que o Jornal de Notícias teve acesso, os juízes afirmaram que a pena de demissão era "manifestamente desproporcional".O caso remonta a 28 de janeiro de 2017, quando o agente da PSP forçou a entrada nas instalações e levou duas garrafas de sumo de laranja, que tinham o valor de 1,11 euros. O polícia foi condenado por um crime de furto simples ao pagamento de uma multa de 280 euros.Em janeiro de 2021, a PSP abriu um processo disciplinar ao agente e, em maio de 2023, o Ministério da Administração Interna (MAI) aplicou-lhe a pena de demissão.Com dois filhos para sustentar, o agente da PSP interpôs um procedimento cautelar para suspender a pena de demissão. Segundo o próprio, quando foi apresentado o relatório do processo, o diretor nacional da PSP ordenou a sua reformulação para que constasse uma pena de demissão ou de aposentação compulsiva, em vez da suspensão agravada que tinha sido sugerida.O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria deu razão ao polícia, concedendo-lhe a providência cautelar. O MAI recorreu da decisão, mas o tribunal manteve-a."Se é verdade que não podemos perder de vista que estamos perante um agente policial com um específico código deontológico e com um apertado conjunto de deveres de conduta, o que é facto é que se mostra desproporcional aplicar a pena de demissão em resultado do furto de uma messe da PSP de dois sumos de laranja", lê-se no acórdão a que o JN teve acesso.Os juízes sustentaram ainda que os sumos furtados foram recuperados, pelo que não "há qualquer prejuízo ou repercussão pública do referido evento".