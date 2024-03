300 mil votos de emigrantes vão decidir quatro deputados em falta

Marcelo Rebelo de Sousa deverá indigitar Luís Montenegro para formar Governo ainda no próximo dia 20.

Quase 300 mil eleitores portugueses no estrangeiro votaram por carta para as legislativas de 10 de março, segundo dados divulgados pela administração eleitoral. A contagem dos votos dos emigrantes começa esta segunda-feira e irá apurar os últimos quatro deputados (dois pelo círculo da Europa e número idêntico pelo círculo Fora da Europa) de um total de 230 que compõem o Parlamento.









Embora a contagem final dos resultados só esteja concluída na quarta-feira, o PS já admitiu a derrota nas eleições legislativas e a AD está a preparar-se para governar. Depois de na última semana ter estado reunido com dirigentes do PAN, Livre, PCP, BE e Iniciativa Liberal, o chefe de Estado conclui esta semana a ronda com os partidos que elegeram deputados, com as audiências entre esta segunda-feira e quarta-feira, respetivamente ao Chega, PS e AD.

Tal como o próprio Marcelo anunciou previamente, “depois de conhecidos os resultados dos círculos das comunidades portuguesas no estrangeiro, o Presidente da República indigitará o novo primeiro-ministro”.





Luís Montenegro, líder do PSD, deverá ser a figura escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa para liderar o próximo Governo. De resto, tal como o CM noticiou, o presidente dos sociais-democratas esteve na semana passada com o ainda primeiro-ministro, António Costa, no Palacete de São Bento, dando início à habitual passagem de pastas.





VOTAÇÃO 19,42% OPTA PELA CARTA





Até sexta-feira tinham sido recebidas 299 322 cartas com votos de eleitores residentes no estrangeiro, representando 19,42% dos mais de 1,5 milhões de eleitores dos círculos no estrangeiro que optaram por votar via postal.





CONTAGEM RESULTADO FINAL INCERTO





Os quatro deputados que resultam dos votos dos emigrantes podem mudar o vencedor das eleições, pelo menos em número de mandatos. A AD somou no dia 10 de março 79 deputados e o PS 77. As contas finais são conhecidas quarta-feira.