Câmara do Porto recusa interrupção do elétrico para construção da Linha Rubi

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou esta segunda-feira que o município não irá aceitar a interrupção da linha do elétrico na marginal ribeirinha, no âmbito da construção da Linha Rubi do metro, "qualquer que seja a consequência".

"Não vamos aceitar qualquer que seja a consequência", afirmou Rui Moreira, durante a reunião do executivo municipal.

O autarca independente, que respondia a uma questão da social-democrata Mariana Macedo sobre os atrasos das obras da Metro do Porto, disse ter tido conhecimento na semana passada de que a empresa "não se conforma com a pretensão da câmara da não interrupção da linha do elétrico".