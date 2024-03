Homem atingido com tiro de caçadeira em Cascais

Vítima foi atingida nas pernas e sofreu ferimentos graves. Suspeito foi identificado pelas autoridades.

Um homem de 46 anos foi atingido por disparos de caçadeira na madrugada desta segunda-feira, em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais.De acordo com fontes policiais, o caso correu pelas 00h20 na rua do Comércio. A vítima foi alvejada nas pernas e sofreu ferimentos considerados graves, sobretudo do lado esquerdo. Foi assistida no local e transportada ao hospital de Santa Maria, em Lisboa.Desconhece-se, para já, os motivos dos disparos, mas o atirador está identificado, embora não tenha sido ainda detido. A PSP tomou conta da ocorrência, mas por se tratar de uma tentativa de homicídio a investigação transitou para a Polícia Judiciária.