Incêndio em exaustor deixa idoso ferido em Vila Nova de Gaia

Vítima foi transportada para o Centro Hospital de Vila Nova de Gaia.

Um incêndio deflagrou num exaustor que se encontrava numa cozinha no 8º andar de um prédio, na Rua Capitão Salgueiro Maia, em Vilar do Andorinho, Vila Nova de Gaia, esta manhã de segunda-feira.



Um idoso de 79 anos sofreu ferimentos considerados ligeiros. O alerta foi dado às 9h42. Os Sapadores de Gaia estiveram no local e apagaram as chamas. Os Bombeiros dos Carvalhos prestaram assistência à vítima por inalação de fumo no local e procederam ao transporte para o Centro Hospital de Vila Nova de Gaia. A PSP esteve no local.