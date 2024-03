Assaltantes roubaram uma máquina de tabaco.

Um posto de combustível foi assaltado em Vila Verde, Oliveira do Bairro, esta segunda-feira de madrugada.Dois ladrões fizeram um buraco na parede e roubaram uma máquina de tabaco do estabelecimento, com cerca de seis mil euros no moedeiro.As autoridades investigam o paradeiro dos suspeitos.