Militares da GNR fora de serviço apanham ladrão a roubar mala a idosa na Moita

Vítima caiu ao chão aquando do assalto e precisou de receber tratamento hospitalar.

Um homem de 47 anos foi detido, no sábado, por roubar a mala a uma idosa no Palheirão, no concelho da Moita. De acordo com a GNR, dois militares da Guarda que estavam fora de serviço assistiram ao crime e intercetaram o suspeito.

A vítima, que caiu no chão quando o ladrão lhe roubou a mala, necessitou de receber tratamento médico, tendo sido transportada para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

O detido será presente esta segunda-feira no Tribunal Judicial da Moita, para aplicação das medidas de coação.