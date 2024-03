"Volto daqui a duas semanas": Kokçu aceita castigo do Benfica

Futebolista turco defende a importância da crítica entre todos para o sucesso do clube.

O futebolista turco Orkun Kokçu reagiu ao castigo do Benfica e prometeu regressar ao melhor nível após o afastamento da equipa. "Aceito as consequências do clube e agora vou para a seleção. Volto daqui a duas semanas para dar tudo pelo Benfica e pela equipa. Farei tudo o que puder para entregar títulos aos adeptos e a esta equipa maravilhosa", escreveu esta segunda-feira na rede social Instagram.O castigo deve-se a uma entrevista do médio ao jornal ‘De Telegraaf’, na qual lançou críticas ao clube e em particular ao treinador Roger Schmidt. "Desde início senti que não me davam a devida importância. Nem mesmo da parte do treinador. Não sou do tipo de pessoas que dá murros na mesa e faz exigências, mas talvez tenha sido modesto por causa do papel que me atribuiu", afirmou.Esta segunda-feira, Orkun Kokçu, de 23 anos, defendeu a importância da crítica entre todos para o sucesso do clube. "No futebol de topo, todos os detalhes importam. Somente se tudo estiver certo poderemos ganhar títulos. Isso também significa sermos crítico uns com os outros. Certamente também discuti a minha visão internamente no clube nos últimos meses", explicou.No domingo, o Benfica venceu o Casa Pia por 1-0, em Rio Maior. O técnico Roger Schmidt considerou "impossível" o turco estar na equipa. "Vou ter oportunidade de falar com ele depois da paragem para as seleções", referiu na conferência de imprensa após o encontro da I Liga de futebol.