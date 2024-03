Homem nega crime de homicídio e confirma o de profanação de cadáver no Cadaval

"Ele só estava comigo por interesse", refere Luís Lopes.

Luís Lopes, o homem acusado de matar e desmembrar Valdene Mendes, o colega de casa e amante, em abril do ano passado, no Cadaval, disse esta segunda-feira em tribunal que a vítima só estava com ele por interesse e negou o homicídio."Eu pagava-lhe tudo, ele não tinha nada. Quando saía de casa, [Valdene] pedia-me dinheiro. Ele só estava comigo por interesse, mais nada. E eu comecei a vigiar", disse o suspeito.A causa da morte não foi a marretada que lhe desferiu, alegou. "Quando lhe dei com a marreta já estava morto há horas", disse. Ele consumiu estupefacientes e começou a "vomitar, morrendo à sua frente" de alegada 'overdose', em casa.

O arguido confirmou os restantes factos da acusação, entre os quais o de ter esquartejado a vítima para se desfazer do corpo, para não vir a ser responsabilizado criminalmente.

Admitiu ainda que não conseguiu transportar o corpo para fora da sua casa, pelo que decidiu separá-lo em diversas partes, que meteu em sacos de plástico pretos e colocou em vários locais isolados com a ajuda de outra pessoa, que não quis identificar.



A negação do crime de homicídio contraria as declarações que prestou em maio de 2023, após ter sido detido, quando assumiu à Polícia Judiciária e ao juiz de Instrução Criminal a autoria dos crimes, mostrando-se arrependido e apontando à PJ os locais para onde tinha atirado os sacos, reconstituindo os factos.

De acordo com o Ministério Público (MP), os dois homens mantinham um relacionamento amoroso desde o início de 2023 e conheciam-se desde 2007, quando Lopes ajudara Mendes, brasileiro, a tratar da legalização em Portugal.





O julgamento de Luís Lopes decorre esta segunda-feira no Tribunal de Loures.