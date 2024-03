Cidade de São Paulo decreta emergência devido à Dengue e anuncia a contratação de mais 500 médicos

Maior cidade do Brasil regista 414 casos de infeção por cada 100 mil habitantes.

A maior cidade do Brasil, São Paulo, decretou esta segunda-feira Estado de Emergência em Saúde devido ao avanço da epidemia de Dengue que se alastra pelo Brasil a uma velocidade sem precedentes. O anúncio foi feito pelo autarca paulistano, Ricardo Nunes, candidato à reeleição nas municipais de outubro.

A cidade ultrapassou este domingo os 300 casos por cada 100 mil habitantes considerados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como nível de epidemia, registando 414. De acordo com o governo municipal, desde o início do ano, ou seja, em menos de três meses, São Paulo registou 49.721 infeções e pelo menos 11 mortes, estando outras mortes suspeitas ainda em análise.

Nunes anunciou ainda a contratação de mais 500 médicos para atenderem exclusivamente doentes com sintomas de Dengue, e disse que as 78 AMAs, Assistência Médica Ambulatorial, os postos de saúde espalhados pelos bairros, vão estender o horário de funcionamento, que ia até às 19h00, para as 22h00. Numa outra ação de combate à epidemia, Ricardo Nunes anunciou a contratação em caráter emergencial de 3500 agentes de combate no terreno, que vão reforçar as equipas de funcionários camarários que vão de casa em casa procurar focos do mosquito transmissor da doença.

A cidade decreta emergência duas semanas depois de o estado de São Paulo, que tem ao todo 645 municípios, ter feito a mesma coisa. No estado, já foram registadas 234.564 infeções e 78 mortes confirmadas, estando outras 201 ainda sob análise.

Em todo o Brasil, dezenas de cidades e 11 estados decretaram situação de emergência devido à epidemia desde o início do ano. Números do Ministério da Saúde mostram que em todo o país as infeções por Dengue já somam 1.684.781 casos e que provocaram pelo menos 513 mortes, havendo outras 903 sob suspeita.