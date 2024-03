Dupla de ladrões assalta café em Almada e rouba máquina de tabaco

Um dos suspeitos foi detido.

Um café foi assaltado por uma dupla de ladrões na Cova da Piedade, em Almada, esta segunda-feira. Os suspeitos roubaram uma máquina de tabaco, com 300 euros no moedeiro.



O alerta foi dado por uma pessoa próxima da proprietária do estabelecimento. Um dos suspeitos foi detido e o outro encontra-se em fuga.