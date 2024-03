Cristiano Ronaldo e Cancelo de fora para o jogo contra a Suécia

Roberto Martínez descarta oito jogadores para o encontro com a seleção nórdica.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou os oito jogadores que vão ficar de fora para o jogo da seleção nacional contra a Suécia.



Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e Cristiano Ronaldo não vão disputar o encontro marcado para quinta-feira.





Portugal joga com a Suécia de Gyokeres no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, às 19h45. À mesma hora, no dia 26 de março, defronta a Eslovénia, em Ljubliana.Os oito jogadores que não defrontam a Suécia vão juntar-se ao resto da comitiva no início da preparação do encontro frente à Eslovénia.

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas - Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), João Mário (FC Porto), Raphael Guerreiro (FC Bayern Munich), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Beriln), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP) e Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers);

Médios - João Palhinha (Fulham FC), João Neves (SL Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City) e Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados - Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória SC), Francisco Trincão (Sporting CP), Bruma (SC Braga), Rafael Leão (AC Milan) e Gonçalo Ramos (PSG).