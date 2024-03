"Presidente desmentiu querer impedir Chega no Governo": Ventura fala após encontro com Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa tê-lo-á acusado de "excesso de voluntarismo" na procura de uma solução governativa.

André Ventura confrontou Marcelo Rebelo de Sousa com a notícia de que o chefe de Estado preferia manter o Chega fora do novo Governo. "O Presidente desmentiu cabalmente. Essa informação foi para nós relevante", sublinhou esta segunda-feira o presidente do Chega, em declarações proferidas após uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. As palavras do Presidente terão sido: "Não faria nenhum sentido. Quem escolhe é o povo".



Sobre as condições de governabilidade, André Ventura transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa a ausência de qualquer acordo com a Aliança Democrática (AD) "que permita garantir estabilidade para um Governo a quatro anos". A AD "fica pouco acima da votação de Rui Rio". Como tal, os portugueses "querem que estes dois partidos se entendam", defendeu.





"Os votos não se vendem. Se dizem 'não é não', têm de procurar no PS a viabilização", atirou. O Presidente da República tê-lo-á acusado de "excesso de voluntarismo" na procura de uma solução governativa, mas André Ventura insistiu: "Num acordo de governo, faz sentido que as pessoas e políticas estejam entrosadas. Não nos podem pedir para aprovar um Orçamento sem o negociarmos".Contados os votos dos emigrantes (nos quais o Chega deposita "muitas expectativas"), caso o PS seja o partido mais votado, o partido "fará oposição ativa" e "não contribuirá para um governo" socialista nem aceitará "a indigitação de Pedro Nuno Santos" como primeiro-ministro. Relativamente aos relatos da anulação de uma parte significativa dos votos dos emigrantes, o Chega manifestou preocupação e prometeu tomar "uma iniciativa no parlamento sobre esta matéria", evitando "anular procedimentos e causar mais confusão".A AD, que junta PSD, CDS e PPM, com 29,49%, conseguiu 79 deputados na Assembleia da República, nas eleições legislativas de 10 de março, contra 77 do PS (28,66%), seguindo-se o Chega com 48 deputados eleitos (18,06%).

A IL, com oito lugares, o BE, com cinco, e o PAN, com um, mantiveram o número de deputados. O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados.

Estão ainda por apurar os quatro deputados pela emigração, o que só acontece na quarta-feira.