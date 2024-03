Bruno Mars dá concertos de graça em casino devido a dívida de jogo

Cantor, que tem mais de 46 milhões de euros por saldar, atua desde 2015 no espaço em Las Vegas.

O cantor Bruno Mars está há quase dez anos a dar concertos de graça num casino nos Estados Unidos da América. Tudo porque tem uma dívida de jogo de 46 milhões de euros.Desde 2015 que o norte-americano de 38 anos atua no Park MGM, em Las Vegas. "Ele deve-lhes milhões. O casino é dono dele, praticamente", disse uma fonte citada pelo News Nation.Apesar de ganhar uma quantia de cerca de 80 milhões de euros, Bruno Mars terá dificuldades em cumprir com as obrigações fiscais. Isto porque a maioria do vencimento é utilizado para pagar a dívida das apostas.O vencedor de 15 Grammys já admitiu várias vezes que tem problemas com apostas e revelou também que frequenta casinos desde os 19 anos.