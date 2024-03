Morreu Joaquim Santos, histórico do rali português, com 71 anos

Pentacampeão nacional detém o recorde de vitórias no Campeonato Nacional de Ralis.

Joaquim Santos, de 71 anos e piloto de rali, morreu na tarde desta segunda-feira na sequência de doença súbita. O antigo piloto foi encontrado na sua casa em Penafiel, em paragem cardiorrespiratoria. O obito foi declarado no local.O alerta foi dado pelas 17h17. No local estiveram os Bombeiros de Penafiel e VMER do Vale do Sousa.O piloto português, nascido em Penafiel, do Team Diabolique, conquistou cinco títulos de Campeão Nacional de Ralis. Iniciou a sua carreira nos ralis em um Datsun 1200, em 1974.Joaquim Santos detém o recorde de vitórias no Campeonato Nacional de Ralis (39), sendo Pentacampeão nacional absoluto.