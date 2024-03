Drones usados nas buscas por casal francês desaparecido na Madeira

Turistas saíram para um passeio a pé e nunca mais foram vistos.

Um drone do Exército e outro da Proteção Civil estão a ser usados na operação de busca pelo casal de turistas francês que desapareceu, sábado, na costa Norte da ilha da Madeira. O homem, de 58 anos, e a mulher, de 56, estão a ser procurados por mar, terra e ar. O casal foi visto pela última vez na zona do sítio do Calhau, no concelho de São Vicente, onde se encontra hospedado.O alerta foi dado pela filha, que ficou no alojamento, enquanto os pais foram dar um passeio a pé.Dois inspetores da Polícia Judiciária juntaram-se ontem à megaoperação que é coordenada pela PSP da Madeira e envolve também a GNR, a Proteção Civil, a Autoridade Marítima e o Sanas - Associação Madeirense para o Socorro no Mar. A PJ reconstituiu os passos dos turistas.De acordo com a PSP, o casal saiu do alojamento às 14h30 e foi visto, às 15h30, a caminhar na direção de Porto Moniz. Este domingo, os operacionais percorreram locais mais elevados, na serra e em veredas, mas sem resultado.Participou ainda, no segundo dia de buscas, a brigada da PSP de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha.