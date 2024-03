"Quero muito jogar no Benfica": João Cancelo confessa vontade de regressar ao clube da Luz

Sobre a liga portuguesa, o lateral de 29 anos diz que o Benfica tem "o melhor plantel".

"Quero muito jogar no Benfica, muito mesmo. Mas queria fazer mais dois ou três anos aqui [lateral joga no Barcelona emprestado pelo Man. City].", disse João Cancelo, jogador que fez parte da formação no Benfica, em entrevista à RTP.



Sobre a liga portuguesa, o lateral de 29 anos diz que o Benfica tem "o melhor plantel" mas elogia o Sporting: "É uma equipa muito bem liderada. O Morita é um grande jogador, o Hjulmand também. Gosto muito do Edwards, gosto do Pote. O Gyokeres é um animal".