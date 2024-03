Manuel Serrão e Júlio Magalhães alvo de buscas. PJ investiga desvio de mais de 50 milhões de euros no PRR

Em causa estão crimes de fraude na obtenção de subsídios da União Europeia, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A Polícia Judiciária realizou, esta terça-feira, 78 buscas - 31 buscas domiciliárias e 47 não domiciliárias - no Porto, Matosinhos e Aveiro, no âmbito de uma investigação relacionada com o desvio de mais de 50 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O CM sabe que entre os alvos da "Operação Maestro" estão o jornalista Júlio Magalhães, da TVI, e Manuel Serrão, empresário, também comentador da CMTV, a par de Nuno Mangas, presidente do programa de fundos europeus Compete 2020.





O presidente do programa de fundos europeus Compete 2020 é um dos suspeitos nesta investigação em que estão em causa crimes de fraude na obtenção de subsídios da União Europeia, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e abuso de poder. Segundo comunicado da PJ, os crimes lesaram os interesses financeiros da União Europeia e do Estado português, "quer em sede de financiamento através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), quer através da subtração aos impostos devidos".

A investigação centra-se num esquema relacionado com a indústria têxtil que terá rendido aos visados, de forma ilícita, cerca de 50 milhões de euros através de candidaturas a fundos com despesas fictícias e inflacionadas.

A Manuel Serrão, em concreto, é atribuída a criação de empresas fictícias para falsificar e inflacionar despesas de milhões de euros na realização de eventos.



Em comunicado a PJ detalha o "modus operandi", sublinhando que "assenta na criação de estruturas empresariais complexas, visando a montagem de justificações contratuais, referentes a prestações de serviços e fornecimentos de bens para captação fraudulenta de fundos comunitários no âmbito de, pelo menos, 14 operações aprovadas, na sua maioria, no quadro do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), executadas desde 2015". Os projetos foram executados entre 2015 e 2023.

O processo começou no Departamento e Investigação e Acção Penal do Porto mas foi transferido para o DCIAP, em Lisboa.



O CM tentou contactar Manuel Serrão, sem sucesso.

A operação envolve 300 inspetores da PJ e 20 magistrados.

Em atualização