Condenados a seis anos e meio de prisão antigos responsáveis pelo Lar do Comércio em Matosinhos

Um ex-presidente da direção e uma ex-diretora de serviços do Lar do Comércio, em Matosinhos, foram hoje condenados a seis anos e seis meses de prisão efetiva por 18 crimes de maus-tratos.

A instituição, que também estava acusada no processo, foi condenada ao pagamento de uma multa de 510 mil euros.

Os dois arguidos e a Instituição de Particular de Solidariedade Social (IPSS) sediada em Matosinhos, no distrito do Porto, estavam acusados de 67 crimes de maus-tratos, 17 dos quais agravados pelo resultado morte.



