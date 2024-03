Homem espanca e viola mulher em passeio à barragem de Castelo de Bode

Agressor foi detido pela GNR e entregue à PJ.

Um passeio domingueiro de um casal até à albufeira da barragem de Castelo de Bode, em Tomar, acabou da pior forma, com a mulher a ser espancada e violada pelo marido, que depois dos crimes ainda conseguiu convencer a vítima a seguir com ele de carro para casa. Só mais tarde é que a mulher conseguiu pedir socorro, tendo sido transportada para o hospital, mantendo-se internada.Segundo apurou o, a agressão foi de tal forma violenta que a mulher ficou com dentes partidos e sem pestanas. Os factos ocorreram na madrugada de ontem e o homem foi detido de manhã pela GNR e entregue à PJ de Leiria, que está a investigar tudo o que se passou.O homem é suspeito de violência doméstica e violação, devendo ser esta terça-feira levado a tribunal, em Santarém.