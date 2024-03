Tudo o que se sabe sobre a carta recebida pela tia de Mónica Silva com supostos pormenores sobre a morte da grávida

Testemunho, assinado pelo alegado autor, será encaminhado para a Polícia Judiciária.

Filomena Silva

Tem o nome da pessoa que a mandou", confirma Filomena.

"Alguém viu e diz que foram dois brasileiros, a mando de Fernando Valente", leu Filomena.



A tia de Mónica acrescenta que a carta foi enviada para os correios da Murtosa, que depois reencaminharam para a sua habitação.



Filomena defende ainda que "todos os que viram algo", tal como o alegado autor da carta, devem contar o que se passou. "Já é tempo a mais, já passaram quase seis meses. Não esqueçam a Mónica, continuem a lutar", acrescenta.



Mónica Silva desapareceu em outubro na Murtosa. A família mantém a esperança de encontrar o corpo.

