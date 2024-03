Homem finge ser cliente para agredir e roubar prostituta no Porto

Com a ajuda de outro homem, o suspeito contactou a vítima para a prática de atos sexuais. Quando chegou à casa desta, agrediu-a violentamente para se apoderar dos seus bens.

Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), esta segunda-feira, por ser suspeito de agredir violentamente e roubar uma prostituta no Porto. O crime remonta a 18 de setembro do ano passado.



Ao que o CM apurou, a vítima partilhava anúncios de serviços sexuais no site 'Rua 69' e foi contactada pelo suspeito e por outro homem, ainda não identificado. Os criminosos fizeram-se passar por clientes para combinar um encontro na casa da mulher. Quando chegaram ao local, agrediram-na e apoderaram-se dos seus bens.





A mulher sofreu ferimentos graves, nomeadamente na face, tendo ficado internada três dias.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente à autoridade judiciária para interrogatório e aplicação de medidas de coação.