Da Inteligência Artificial ao papel na defesa da Democracia: tudo o que foi dito na ‘Redação Aberta’ do CM no Porto

Presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto e o físico Carlos Fiolhais marcaram presença na conferência que marca os 45 anos do CM.

celebra esta terça-feira 45 anos com o evento 'Redação Aberta' a decorrer ao longo do dia no Porto e em Lisboa.A conferência começou com o tema 'Jornalismo de Investigação'. As jornalistas Tânia Laranjo e Ana Isabel Fonseca conversaram com os estudantes e convidados e Tânia Laranjo abordou o 'Caso Marquês' e a importância que este processo teve para o jornalismo e em particular para o"O Caso Marquês marca o jornalismo e o. Foi aqui, nesta casa, que se escreveu a primeira vez o desfasamento da vida de José Sócrates. Demos início a uma investigação que ainda hoje abala o nosso sistema democrático", disse.A jornalista lembrou o papel "fundamental" do jornalismo para a democracia e reforçou que a denúncia faz parte da profissão."É de facto um ato de coragem mas também é a nossa obrigação", afirmou.Tânia Laranjo referiu ainda que "não há nenhum poder que não possa ser fiscalizado pelo jornalismo, até mesmo o jornalismo".A jornalista Ana Isabel Fonseca acrescentou que saber que se ajudou a denunciar é a "melhor recompensa". Lembrou que as pessoas olham para o"como alguém a quem podem recorrer para denunciar".Para a jornalista, o trabalho que faz para as pessoas é fundamental."Se puder ajudar uma pessoa com o meu trabalho, já cumpri a minha missão", garantiu.Ana Isabel Fonseca lembrou o caso Rui Pedro e salientou o papel dodurante a investigação. "O trabalho que ofez, foi, não só, reconstituir aquilo que aconteceu, mas também contar as falhas da investigação. Existiam muitas falhas que oajudou a denunciar", disse.Durante a sessão de perguntas, quando questionada sobre os desafios do jornalismo, a jornalista Tânia Laranjo salientou que o "grande desafio é o tempo", lembrando que é necessário existir um grupo de trabalho "coeso" e que consiga "lida com o tempo".Ana Isabel Fonseca lembrou que apesar de, por vezes, existirem pressões exteriores para deixar de investigar determinados casos, não se pode "ceder".As jornalistas deixaram alguns conselhos aos estudantes de jornalismo: "É essencial saberem aquilo que se está a passar no país e no mundo e procurarem aquilo que vai ser a vossa área".A jornalista Tânia Laranjo finalizou lembrando a importância da leitura para o jornalismo.A jornalista Sara Carrilho iniciou o novo painel com o tema "Jornalismo de Proximidade" em entrevista a Secundino Cunha e Armando Esteves Pereira.O diretor-geral editorial adjunto do CM, Armando Esteves Pereira, recordou que "osempre foi um jornal muito próximo das pessoas"."Oé da rua até ao mundo", disse.Secundino Cunha referiu que o jornalismo de proximidade não tem tanto que ver com o jornalismo local, mas sim com "tudo que seja realmente importante"."Muita gente viu problemas, até pessoais, resolvidos devido ao nosso jornalismo de proximidade", disse.O jornalista lembrou que as dificuldades que o jornalismo enfrentava antigamente são muito distintas das dos dias de hoje. Dando o exemplo do tempo que se demorava para se publicar as notícias, enquanto hoje em dia existe um efeito quase imediato.Armando Esteves Pereira salientou que "o que fica na memória é a intensidade que marca o", e lembrou que o"não nasceu líder".Foi o "dar rosto e foco àquilo que não aparecia nos outros jornais" que fez dolíder, acrescentou.Quando questionado sobre os desafios do jornalismo, Secundino Cunha salientou o uso do jornal em papel."O jornalismo sempre viveu em constante mudança. Hoje, em particular, vivemos naquela indecisão se o papel vai demorar muito tempo, mais tempo, menos tempo", afirmou.O jornalista lembrou ainda as dificuldades de trazer um jornalismo real para a sociedade quando existem sites que não fazem jornalismo a publicar conteúdo como se fossem notícias."Há uma boa notícia para o jornalismo. O nosso trabalho nunca foi tão visto como agora. Temos milhões de pessoas a ver o nosso trabalho. O problema é que quem fica com o dinheiro desse trabalho não é a empresa, mas sim a META, o Google", disse Armando Esteves Pereira.Durante a sessão de perguntas, à questão sobre a dificuldade de colocar a opinião pessoal de lado quando se faz notícias, Secundino Cunha disse que "ninguém consegue sair da sua pele", mas que é possível ser "racional".Armando fechou o painel fazendo um apelo à leitura.O diretor-adjunto do, Alfredo Leite, abriu o terceiro debate questionando se a Inteligência Artificial é uma ameaça ou uma oportunidade. O físico e professor universitário, Carlos Fiolhais, respondeu que se trata de "uma grande oportunidade e tem algumas ameaças.""O mundo mudou completamente. A inteligência artificial aproveita todas as capacidades tecnológicas que existem para estar aí, para estar presente", disse.O professor lembrou o perigo que a inteligência artificial pode ter para o jornalismo e as barreiras e dificuldades que os profissionais enfrentam."Com essas ferramentas podem fazer-se notícias falsas que podem perturbar a sociedade", afirmou.Para Reginaldo Almeida "a inteligência artificial tem de ser desmitificada, pelo lado bom".Reginaldo acrescentou que "com a inteligência artificial o que interessa é a formulação da pergunta"."A inteligência artificial é uma ferramenta que vem contribuir para a formação de um bom jornalista. Porque vai obrigá-lo a formular boas perguntas", disse.Durante a sessão de perguntas, quando questionado como se pode distinguir as 'fake news' de notícias reais, Carlos Fiolhais afirmou que é "muito difícil distinguir o que é real do que é inventado. Isso é uma dificuldade do mundo moderno".Reginaldo Almeida finalizou dizendo que "a inteligência artificial vem contribuir para que se possa continuar a fazer o jornalismo de verdade".José Carlos Castro iniciou o quarto e último painel desta manhã, no Porto, questionando sobre relação entre o jornalismo e a Democracia na atualidade.O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse que a estes dois instrumentos "apareceu um novo elemento, as redes sociais". O autarca acrescentou que com as redes sociais "é necessário ter um filtro" antes de falar, o que acaba por restringir a liberdade.Para Rui Moreira, a "democracia está sempre em perigo" e se "não a tratarmos como estando em perigo, ela morre".O autarca do Porto acredita que o escrutínio é necessário para jornalismo de qualidade.O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, começou por lembrar o pai, que era jornalista. "Eu vi o que era o meu pai ser perseguido por aquilo que escrevia", disse.Para Moedas ser jornalista "é uma vocação, é uma coragem", lembrando que atualmente é "preciso ainda mais coragem" para se ser jornalista, porque "a tecnologia está a matar a democracia e o jornalismo sofre com isso". Carlos Moedas anunciou que vai alterar os estatutos da empresa municipal de cultura para passar a apoiar projetos jornalísticos e acredita que deveria acontecer noutras autarquias.Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Medialivre, lembrou que a "dificuldade de fazer chegar os jornais a todo o país" é um grande desafio para a democracia.Carlos Rodrigues foi questionado sobre a monetização do jornalismo e frisou que "a qualidade da democracia depende da qualidade do jornalismo e a qualidade do jornalismo depende do jornalismo ser pago".José Carlos Castro fechou o painel abordando o tema da greve geral dos jornalistas e lembrou que o compromisso do profissional é com "as pessoas" e não com "o salário".