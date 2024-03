Carta com supostos pormenores sobre a morte de Mónica Silva enviada à PJ

assinada e escrita à mão, um homem culpa dois brasileiros contratados por Fernando Valente.

"Uma semana antes do Natal, vi alguém da televisão a falar com dois brasileiros. Eu vi-os a fugir. Só sei dizer que ou era na Murtosa, ou na Torreira. Se foram eles que levaram o corpo, foi tudo planeado por Fernando Valente. Ele devia dizer a verdade à justiça. A Filomena tem trabalhado muito", refere a carta. O suposto autor pede a Fernando Valente para "confessar tudo", disse Filomena Silva.A tia da grávida encaminhou o testemunho, com uma série de erros ortográficos, para a Polícia Judiciária, conforme adiantou na segunda-feira em declarações àMónica Silva desapareceu em outubro na Murtosa. A família mantém a esperança de encontrar o corpo.