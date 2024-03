Camionista que matou seis pessoas em ponto de controlo da Guardia Civil em Sevilha fica preso sem fiança

Entre as vítimas mortais estão dois agentes da polícia.

O camionista que matou seis pessoas num ponto de controlo da Guardia Civil em Sevilha fica preso sem fiança, avançou esta terça-feira o jornal El Mundo.Entre as vítimas mortais estão dois agentes da polícia. Três outros agentes sofereram ferimentos graves e seguiram para o Hospital Macarena, o Hospital Valme e o Hospital de Traumatologia Virgen del Rocío de Sevilha."Ao receber sinais da Guardia Civil, o condutor manobrou bruscamente, desviando-se para a faixa de rodagem e atropelando os três primeiros veículos oficiais do Grupo de Ação Rápida da Guardia Civil e pelo menos dois outros veículos civis que se encontravam no interior do dispositivo", referiu a Guardia Civil em comunicado, citada pelo Diario de Sevilla.