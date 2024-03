Meta oferece-se para reduzir taxa de assinatura mensal de Facebook e Instagram para quase metade

Medida visa acalmar as preoupações dos reguladores de privacidade e competividade.

personalizar anúncios para os utilizadores sem o respetivo consentimento e prejudicando a principal fonte de receita da empresa. O modelo de taxas procura equilibrar as exigências conflituantes entre as leis de privacidade da União Europeia e a Lei dos Mercados Digitais, referiu a Meta.



"Queríamos acelerar esse processo há algum tempo porque precisamos de chegar a um estado estacionário. Então oferecemo-nos para reduzir o preço de 9,99 euros para 5,99 euros para uma única conta e 4 euros para quaisquer contas adicionais", disse o advogado da empresa, Tim Lamb, numa audiência na Comissão Europeia.



"Esse é de longe o limite mais baixo que qualquer pessoa razoável deveria pagar por serviços desta qualidade. E acho que é uma oferta séria", acrescentou.



As empresas incorrem em multas de até 10% do volume de negócios global anual por violações da Lei dos Mercados Digitais. "A incerteza regulatória existe neste momento e precisa de ser resolvida rapidamente", concluiu o advogado da Meta.

A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, ofereceu-se para reduzir a taxa de assinatura mensal de ambas as redes sociais de 9,99 euros para 5,99 euros, avançou esta terça-feira a agência Reuters.A medida visa acalmar as preocupações dos reguladores de privacidade e competividade, motivadas por uma série de críticas dos consumidores ao serviço de assinatura sem anúncios da Meta, lançado na Europa em novembro. Segundo os críticos, o serviço pede aos utilizadores para pagarem uma taxa para assegurarem a privacidade.A Meta lançou-o para cumprir a Lei dos Mercados Digitais, restringindo a capacidade de