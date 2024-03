Reunião acontece na sede do PAN.

O BE e o PAN vão reunir-se já na quarta-feira no primeiro encontro das esquerdas, ideia lançada por Mariana Mortágua, coordenadora bloquista.O primeiro encontro vai acontecer na sede do PAN durante a manhã com a presença de Mariana Mortágua e da porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.No final, são esperadas declarações.