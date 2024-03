Três feridos em acidente de trabalho num aviário no concelho de Leiria

Vítimas foram atingidas por uma grade metálica que estavam a descarregar de um camião.

Três homens ficaram feridos, com golpes e hematomas na cara e nos braços, quando descarregavam material metálico de um camião, numa exploração avícola de produção de ovos, na Caranguejeira no concelho de Leiria, na manhã desta terça-feira.O alerta foi dado pelas 08H41. Para o local foram mobilizados os meios de socorro dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Leiria.As três vítimas foram assistidas e estabilizadas no local. Devido à gravidade dos ferimentos e lesões, dois dos homens feridos, de 24 e 25 anos, foram transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria.A GNR esteve no local.