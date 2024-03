Morte misteriosa de homem seguida de roubo por esticão a idosa em Vila Franca de Xira

Face às dúvidas causadas pelo óbito, a Polícia Judiciária foi acionada para o local.

Um homem, aparentando cerca de 30 anos, morreu na tarde desta terça-feira na rua Soeiro Pereira Gomes, em Vila Franca de Xira. A causa da morte está a ser investigada pela Polícia Judiciária. Poucos minutos depois da descoberta do cadáver, uma idosa foi alvo de um roubo por esticão, sofrendo ferimentos que a obrigaram a hospitalização, o que pode estar ligado à primeira ocorrência.

O CM apurou que a presença do corpo do homem na via pública foi detetada cerca das 16h30. De imediato foram chamados ao local os bombeiros e a PSP de Vila Franca de Xira.

O homem estaria sozinho em casa, e a primeira impressão foi a de que se teria atirado de um quinto andar.

No entanto, o nosso jornal apurou que a tripulação da Viatura Médica do Hospital de Vila Franca de Xira detetou, após confirmar o óbito da vítima, detetou um ferimento na nuca da mesma de natureza por apurar. Além disso, o homem não tinha ferimentos no corpo compatíveis com uma queda em altura.

Por isso, e face às dúvidas causadas pelo óbito, foi chamada a Polícia Judiciária ao local.

Entretanto, cerca de cinco minutos após a descoberta do corpo na via pública, ocorreu um roubo por esticão nas imediações. A vítima foi uma idosa, que ficou sem os pertences. Precisou também de receber tratamento dos bombeiros, e foi transportada ao hospital de Vila Franca de Xira. No local, esta ocorrência está a ser ligada à anterior.

Pelas 19h00, o cadáver do homem mantém-se na via pública, enquanto a Polícia Judiciária realiza as diligências necessárias.