Tudo o que se sabe sobre o caso do desvio de milhões de euros no PRR que envolve Manuel Serrão e Júlio Magalhães

O jornalista da TVI, Júlio Magalhães, o empresário Manuel Serrão, também comentador da CMTV, e o presidente do programa de fundos europeus Compete 2020, Nuno Mangas, foram alvo de buscas pela Polícia Judiciária , esta terça-feira, no âmbito de uma investigação relacionada com o desvio de mais de 50 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).



Na investigação denominada por "Operação Maestro" estão em causa crimes de fraude na obtenç

ão de subsídios da União Europeia, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e abuso de poder. O esquema relacionado com a indústria têxtil que terá rendido aos visados

milhões

de

euros, de forma ilícita, através de candidaturas a fundos com despesas fictícias e inflacionadas.





Em comunicado, as autoridades referem que o procedimento "a

ssenta na criação de estruturas empresariais

complexas, visando a montagem de justificações contratuais, referentes a prestações de serviços e fornecimentos de bens para captação fraudulenta de fundos comunitários no âmbito de, pelo





A PJ realizou 78 buscas - 31 buscas domiciliárias e 47 não domiciliárias - na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa.



menos, 14 operações aprovadas, na sua maioria, no quadro do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI)". Os projetos foram executados entre 2015 e 2023.A PJ realizou 78 buscas - 31 buscas domiciliárias e 47 não domiciliárias - na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa. Ainda esta terça-feira, a administração da TVI decidiu Ainda esta terça-feira, a administração da TVI decidiu suspender a colaboração com Júlio Magalh

ães, atual pivot da estação, por entendimento mútuo, depois de o jornalista ter manifestado voluntariamente essa intenção. "Júlio Magalhães comunicou à empresa a sua indisponibilidade para se apresentar

ao trabalho

e suspendeu voluntariamente as tarefas de apresentação de noticiários que lhe estavam atribuídas", pode ler-se num comunicado divulgado pela estação de Queluz de Baixo.





Nuno Mangas é um dos suspeitos no processo em questão por crimes de fraude na obtenção de subsídios da União Europeia, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e abuso de poder. De acordo com a PJ, os crimes lesaram os interesses financeiros da União Europeia e do Estado português, "quer em sede de financiamento através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), quer através da subtração aos impostos devidos".



Manuel Serrão é suspeito de ter criado empresas fictícias para falsificar e inflacionar despesas de milhões d

e euros na realização de eventos.



O processo começou no Departamento e Investigação e Ação Penal do Porto mas foi transferido para o DCIAP, em Lisboa. De acordo com as autoridades, há ainda suspeitas do "comprometimento de funcionários de organismos públicos, com violação dos respetivos deveres funcionais e de reserva, na agilização e conformação dos procedimentos relacionados com as candidaturas, pedidos de pagamento e a atividade de gestão de projetos cofinanciados".