Jovem descobre que melhor amigo que mantinha há 10 anos era ator contratado pela tia

Lawson partilhou no Tiktok um vídeo onde explica a situação rocambolesca.

Lawson Spolansky, um adolescente de 15 anos, conhecido do Tiktok, revelou que "ficou de coração partido" após descobrir que o melhor amigo que teve durante 10 anos, era na realidade um ator contratado pela sua tia, avança o The Mirror.

No vídeo, intitulado "Estou finalmente pronto para partilhar convosco esta história horrível", Lawson conta como tudo começou em julho de 2012, quando tinha apenas cinco anos.

Tudo começou quando, num dia, a tia disse a Lawson que se "tinha de tornar um homem melhor". Após alguns dias desta conversa, o jovem caiu e magoou o joelho, numa brincadeira num parque. Nesse momento, aproximou-se um rapaz, que gozou com ele enquanto Lawson chorava.



A mãe do rapaz aproximou-se e ajudou-o. Isto aconteceu enquanto a ama de Lawson estava na casa de banho pública do parque onde este brincava.

Quando o novo período escolar começou, Lawson viu que o mesmo rapaz, a quem chama Dexter, estava na sua turma e eram colegas de carteira.

A partir daí, tornaram-se bons amigos, começaram a criar laços e o jovem até começou a ter um melhor desempenho na escola.

Em 2018, Dexter disse a Lawson que queria fazer uma viagem a Paris, Espanha e Califórnia com ele. "Fiquei chocado, pensei que isto era uma loucura", disse Spolansky.

Dexter pediu a Lawson que fizesse uma lista de todas as coisas que queria levar na viagem, contudo, no dia seguinte, o amigo disse-lhe que achava que afinal não podiam ir.



Quando Lawson confrontou o colega, este terá usado, segundo o jovem "razões estranhas, como estar demasiado doente".

Quando o TikToker contou o sucedido ao pai, este referiu que coisa destas acontecem e que "a vida surpreende". No dia seguinte, o pai de Lawson mostrou uma fotografia de Lawson, no Instagram, com Dexter de férias em Hollywood. Uma vez que o "amigo" teria alegado estar doente, o jovem desconfiou.

A vida seguiu e anos mais tarde, em 2021, foi a altura que descobriu a verdadeira história da sua amizade com Dexter.



Lawson descobriu que a tia contratou Dexter, que era um ator, para ser seu "melhor amigo". A "mãe" do alegado amigo também era contratada, sendo gerente de uma empresa de produção.

O jovem disse ainda que a ex-terapeuta a quem procurou orientação era a irmã da agente - mãe fictícia - de Dexter. O jovem confrontou Dexter sobre estas alegações que as confirmou.

"Nunca experimentei uma verdadeira amizade, por isso obrigado, tia Jekka", antes de acrescentar: "Não sei o que fazer agora", revela o jovem.

Contudo, segundo o jornal, Dexter também foi enganado durante todo este tempo pela sua verdadeira mãe.

"A sua mãe verdadeira (a senhora que nunca conheci, apenas conheci a gerente que agia como mãe) inscreveu-o nisto e, quando ele tinha idade suficiente, alinhou", afirma Lawnson.