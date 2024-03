Restabelecida circulação na Linha de Cascais após incêndio. Horários podem sofrer alterações

Fogo em subestação elétrica no Cais do Sodré obrigou à retirada de 500 pessoas das carruagens na terça-feira.

A circulação na Linha de Cascais, que esteve suspensa entre o Cais do Sodré e Algés devido a um incêndio numa subestação elétrica, foi restabelecida por volta das 5h00 da madrugada desta quarta-feira. De acordo com as Infraestruturas de Portugal (IP), a situação obrigou a uma adaptação nos horários dos comboios, mas não estão previstas outras limitações no transporte.Ao que oapurou, cerca de 500 passageiros que se encontravam dentro de dois comboios tiveram que ser retirados enquanto se procediam aos trabalhos. Inicialmente a informação obtida seria de cerca de 1500 pessoas estariam dentro das carruagens, mas o número foi corrigido."A situação gerou aparato por envolver transportes públicos, mas não causou feridos", disse aoNuno Marques, chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.Para o local foram mobilizados 32 elementos, apoiados por nove viaturas, do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa. O alerta foi dado por volta das 8h10 e dado como extinto às 8h53 de terça-feira.A IP informa que continuam a ser efetuados trabalhos reparação da subestação elétrica que causou o incêndio.