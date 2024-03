Desabamento em mina de carvão faz 12 mortos no sudoeste do Paquistão

Mineiros ficaram presos a 244 metros de profundidade na noite de terça-feira, após uma explosão causada por gás numa mina gerida por uma empresa privada em Khost.

Um túnel de uma mina de carvão desabou no sudoeste do Paquistão, causando a morte de 12 trabalhadores, disseram esta quarta-feira as autoridades da província do Baluchistão.

Os mineiros ficaram presos a 244 metros de profundidade na noite de terça-feira, após uma explosão causada por gás numa mina gerida por uma empresa privada em Khost, no distrito de Harnai, a cerca de 200 quilómetros a leste da capital provincial Quetta.

"A operação de resgate foi concluída com a descoberta de 12 corpos. Dois corpos foram encontrados durante a noite e os outros 10 esta manhã", disse o inspetor-chefe de minas do Baluchistão.