Dupla saca mil euros a prostituta que espancou e assaltou num apartamento no Porto

A Polícia Judiciária deteve um homem de 30 anos, suspeito de ter participado, com um cúmplice, num assalto violento a uma prostituta, num apartamento, no Porto.





O crime ocorreu no dia 18 de setembro de 2023. O agora detido e outro ladrão, ainda por identificar, fizeram-se passar por clientes e contactaram a vítima, através de um site, tendo em vista a prática de atos sexuais na casa da mesma. Uma vez no apartamento, pelas 05h00, agrediram a mulher com grande violência - esteve hospitalizada durante três dias. Antes de fugir, a dupla roubou cerca de mil euros e outros bens.