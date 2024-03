Alberto Feijóo ameaça avançar com investigação a negócios de mulher de Pedro Sánchez

Em causa está o investimento na Air Europa, empresa com que María Fernández tem ligações.

O líder do Partido Popular Espanhol (PP), Alberto Núñez Feijóo, ameaçou avançar com uma investigação parlamentar aos negócios da mulher do primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez."Se ele pensa que arquivou o que se passou em casa, está enganado. Se voltar a recusar-se a dar explicações, e esta é já a terceira vez, haverá uma investigação parlamentar e judicial, se necessário, sobre os assuntos que lhe dizem respeito. A vossa amnistia é uma mentira e o vosso governo também", disse Feijóo, citado pelo jornal El Mundo.O chefe do PP fez menção à decisão do Gabinete de Conflitos de Interesses do Governo de arquivar a queixa sobre o resgate da Air Europa, empresa com quem María Fernández, mulher de Pedro Sánchez, tem ligações.A direção do partido avisou que vai alargar as suas ações à esfera judicial para investigar um alegado conflito de interesses "baseado na atribuição de dinheiros públicos" à empresa que assinou acordos e ofereceu negócios à mulher do Presidente do Governo.