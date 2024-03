Homem amputou dedo à mulher com tesoura da poda após a violar no carro

A mulher de 42 anos espancada e violada pelo marido junto da albufeira da barragem de Castelo de Bode, em Tomar, foi transferida para o Hospital de S. José, em Lisboa, onde aguarda para ser sujeita a uma cirurgia plástica de reconstrução. A violação terá ocorrido no carro, na madrugada de domingo passado, depois o agressor, de 44 anos, seguiu para casa, onde amarrou a vítima e lhe amputou o dedo anelar com uma tesoura da poda e rapou o cabelo e as sobrancelhas.Após os atos de tortura, fugiu de casa e ao início da manhã foi detido pela GNR e entregue à PJ de Leiria, aguardando numa cela para ser levado esta quarta-feira a tribunal.

Segundo apurou o, os episódios de violência já se arrastavam e agravaram-se quando a mulher disse que queria o divórcio.