Mulher apresenta queixa por ser filmada na casa de banho do Continente de Mirandela

Uma mulher apresentou queixa à PSP por, alegadamente, ter sido filmada por um desconhecido quando estava na casa de banho do Continente de Mirandela, avança o Jornal de Notícias. As autoridades pediram ao supermercado para preservar as imagens de videovigilância para apurar a situação.Segundo o JN, o caso aconteceu na quinta-feira, 14 de março, quando a mulher se dirigiu ao Continente para fazer compras, mas precisou de ir à casa de banho."Entrei na casa de banho das mulheres, comecei a fazer as minhas necessidades e de repente comecei a ver uma sombra debaixo da porta e consegui ver os pés a andar muito devagar. Se fosse outra mulher batia na porta e ia embora ou esperava, mas aquela sombra parou, muito lentamente, e tive o instinto de olhar para cima e vi um telemóvel parado como se estivesse a gravar, não estava a tirar fotos porque não havia movimento com a mão", relatou a vítima.